Danger et Garde du corps. Prime Time, T1

Sean devait juste faire semblant d'être le petit ami de Xander le temps de mettre la main sur le tordu qui veut lui faire du mal. Il n'avait pas prévu qu'ils allaient un peu trop se prendre au jeu. Xander Si je devais décrire Sean Bailey, j'utiliserais les mots "bourru" , "caractériel" et "sacré emmerdeur" . Jamais je n'aurais ajouté "petit ami" à cette liste, et pas seulement parce qu'il est hétéro. Sean est le frère aîné d'un ami d'enfance et travaille à la police de Chicago, où on le surnomme souvent "Inspecteur Trouduc" puisque... eh bien, c'est un homme bourru, caractériel et un sacré emmerdeur. Mais c'est leur meilleur, et c'est pour cette raison que je me suis rendu chez lui le soir où j'ai reçu une menace de mort anonyme. Je voulais simplement qu'il me donne les coordonnées d'un bon garde du corps. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se porte volontaire. Voilà comment je me suis retrouvé avec un garde du corps, mais aussi un faux petit ami. Sean Que ce doit être difficile de s'appeler Alexander Thorn, d'être le présentateur télé le plus prisé des Etats-Unis, de gagner des millions de dollars et d'avoir une voiture plus coûteuse que ma maison ! Ecoutez, j'ai le droit de me moquer, mais hors de question de laisser un tordu dépasser les bornes et s'en prendre à lui. Je n'ai jamais eu de mal à mener des missions sous couverture jusque-là, je ne vois pas pourquoi cette fois-ci serait différente. Je connais Xander depuis des années, ça devrait être du gâteau. Sauf que, soudain, mon estomac se met à faire des bonds quand il me regarde et mon corps s'éveille lorsqu'il me frôle. Je sais que je suis doué dans mon boulot et que je peux jouer un rôle sans souci, mais la situation m'échappe. Je ne suis plus sûr que nous fassions semblant, lui et moi. #MM #Mystère #Crime #Suspense #GayForYou #GardeDuCorps #Célébrité --- "Je suis vraiment impatiente de lire la suite, de voir comment chaque personnage va évoluer, de voir aussi comment ils vont se construire en tant que couple". - Zaza (Goodreads) "J'adore les histoires de protection rapprochée et de faux petits amis, et ce premier tome regroupe tout ce que j'aime". - Stéph62Hapiot (Goodreads)