MON BOSS... LE PIRE POTE DE MON FRÈRE !

Il est son BOSS. Elle représente son plus gros interdit : la petite soeur de son meilleur ami. Lucas s'était promis de ne plus jamais poser sa bouche sur celle de Charlotte, la soeur cadette de son pote de toujours, la peste hautement sexy qui le pousse dans ses pires retranchements. Malheureusement, elle a besoin d'un job, et lui, d'une community manager en qui il puisse avoir pleinement confiance pour relancer un nouveau projet professionnel. Le deal est simple : boulot, boulot et... boulot ! Sauf que... la croiser chaque jour relève d'un supplice sans nom. Elle met son self-control à mal, il l'attire comme personne. Il ne doit juste pas oublier un très léger détail : le brocode qui le lie à Thomas, son frangin de coeur... Sa petite soeur, il a juré de ne plus jamais la toucher.