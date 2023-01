Deux vies en parallèle. Celle d'Anissa, une adolescente qui vit à Argenteuil, et celle de Nora, trentenaire parisienne. La première est victime d'un harcèlement scolaire violent et finira par en mourir. La deuxième lutte sur tous les fronts à la fois, contre le sexisme et le racisme qu'elle endure au quotidien, et pour ne pas se laisser broyer par une relation de couple nocive. Qu'est-ce qui les lie, sinon bien sûr de subir la brutalité du monde ? Et jusqu'au faudra-t-il aller pour en finir avec la violence des hommes ? Inspiré de faits réels qui s'éclairent l'un l'autre par le détour de la fiction, Seule nous plonge au coeur de multiples problématiques contemporaines, de l'addiction aux réseaux sociaux à l'intériorisation des comportements genrés, et jusqu'au sujet complexe entre tous de la légitime défense de femmes en danger de mort.