Les Femmes du dispensaire

Une héroïne pionnière, femme médecin et engagée dans les mouvements de suffragettes, mène l'enquête dans le Hambourg des années 1910. Port de Hambourg, 1910. De retour de Londres qu'elle a dû fuir sous un faux nom, Anne Fitzpatrick retrouve sa ville natale, les docks flottants de Steinwerder, les quais et les canaux grouillant d'ouvriers et de mendiants et les splendides hôtels et boutiques chics des faubourgs mondains. Diplômée de médecine et déterminée à utiliser ses compétences pour aider les plus démunis, elle décide d'ouvrir un dispensaire pour femmes dans le quartier le plus défavorisé du port. Mais le jour de l'ouverture de son établissement, deux corps de femmes mutilés sont découverts juste à côté du refuge. Les autorités conservatrices minimisent l'incident, mais le taciturne commissaire Berthold Rheydt est persuadé qu'il y aura d'autres féminicides. Et Anne, qui décide de trouver des réponses, se retrouve de plus en plus en danger...