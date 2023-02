Travailler l'argile

Melisa Dora vous montre comment fabriquer au tour ou modeler à la main des pièces de vaisselle uniques. Vous apprendrez, grâce à ses conseils et aux nombreux pas-à-pas illustrés, à préparer et manipuler l'argile, à le cuire et à l'émailler. Vous découvrirez également les techniques pour récupérer et réutiliser de la matière afin de corriger vos erreurs et de progresser dans votre travail de l'argile. Inspirez-vous des objets colorés créés par Melisa Dora pour imaginer vos propres tasses, assiettes ou vases et façonner des ustensiles personnalisés que vous prendrez plaisir à utiliser au quotidien.