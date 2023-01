Le Maître. 3 La Maison des Jeux 2023

De nos jours. Ici, ailleurs et partout. Le haut joueur connu sous le nom d'Argent a défié la Maîtresse des Jeux elle-même : le temps du Grand Jeu est advenu, et comparé à lui, tous les autres sont désormais dérisoires. Le monde entier s'en trouve réduit aux dimensions d'un échiquier, avec en guise de pièces des groupes mafieux, des armées officielles, des gouvernements, des nations... Et pour prix de cette partie sans égale, la réponse à la question qui les contient toutes : à qui échoira la Maison des Jeux ?