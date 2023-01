Le Dernier Voyage (Aquarius)

Entre le 8 et le 17 juin 2018, avec 629 migrants à bord, par une mer agitée, l'Aquarius, navire de sauvetage en Méditerranée, erre de côte en côte dans l'attente d'un port où débarquer. Durant 10 jours, à la fois isolée et dans l'oeil du cyclone médiatique, une communauté humaine se forme, dont le destin est aux mains des décideurs politiques. En quoi cette histoire est-elle le symptôme d'une crise européenne ? Lucie Nicolas est partie à la recherche de ceux qui étaient à bord, équipage et rescapé·es . A partir de leurs témoignages, elle reconstitue cette odyssée inouïe et nous embarque à bord de l'Aquarius.