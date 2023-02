La fille du batelier

Par une nuit noire, alors que la tempe^te se de ? chai^ne, Hiram navigue au coeur du bayou. Il emme`ne la vieille sorcie`re Iskra et une petite chose difforme recouverte d'un tissu tache ? de sang. Le bateau accoste au bord d'un lac, Iskra s'enfonce dans la fore^t. Hiram l'accompagne, laissant seule sa fille de onze ans, Miranda. Cette nuit de cauchemar, Miranda ne l'oubliera jamais. L'obscurite ? a englouti son pe`re et a enfante ? un be ? be ? mutant qu'elle a pris sous son aile. Pour lui, elle trafique de la drogue sous les ordres d'un pasteur fou et vicieux. L'enfant grandit sous la protection d'Iskra et de sa magie noire, attendant impatiemment les visites de "Soeur". Mais des puissances aussi bien humaines que surnaturelles ont de ? cide ? de s'en prendre a` eux.