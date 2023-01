Convaincre en 7 minutes chrono !. Réussissez vos pitchs. Faites la différence. Soyez bref.

Vous avez 7 minutes pour présenter vos idées et emporter l'adhésion et cela vous fait peur ? Pour réussir ce défi, Lionel Bellenger, expert internationalement reconnu en négociation, vous apprend à mettre tous les atouts de votre côté pour : - établir les scénarios gagnants et trouver les accroches qui captivent ; - faire vivre votre discours pour séduire et persuader votre interlocuteur ; - optimiser chaque opportunité pour asseoir votre crédibilité. Grâce aux nombreux conseils pratiques et exercices pour vous entraîner, vous saurez bien vous préparer sans stresser et gagnerez en assurance. Aller à l'essentiel pour convaincre deviendra un jeu pour vous !