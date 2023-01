Se former en équipe à la lutte contre le harcèlement scolaire. Mettre en place la Méthode de la préoccupation partagée

Depuis 2021, la France s'est dotée d'un ambitieux dispositif de lutte contre le harcèlement scolaire. Le programme pHARe prévoit que : - une équipe spécifiquement formée pour traiter les situations de harcèlement constituée dans chaque école et collège ; - des élèves ambassadeurs soient formés contre le harcèlement ; - 10 heures annuelles de sensibilisation pour tous les écoliers et collégiens. Les auteurs, pionniers de la lutte contre le harcèlement scolaire, ont voulu dans cet ouvrage accompagner les professionnels dans la mise en oeuvre des trois volets du programme pHARe. La première partie de l'ouvrage est consacrée à la mise en place de la Méthode de la préoccupation partagée pour traiter les situations de harcèlement ; la seconde partie examine comment les professionnels peuvent former les élèves ambassadeurs ; dans la dernière, sont présentés les exemples de 10 séances de sensibilisation pouvant être organisées avec les élèves en prenant appui sur la littérature ou sur les sciences.