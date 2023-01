Santé et travail dans les TPE. S'arranger avec la santé, bricoler avec les risques

La statistique publique montre que la santé des salarié. es des "très petites entreprises" (TPE), définies en France comme celles regroupant moins de 10 salarié. es , tend à être meilleure qu'ailleurs alors même que la présence de risques professionnels y est plus forte et que la prévention y est très peu développée . C'est ce que l'on peut appeler le paradoxe des TPE. L'enjeu de ce livre est de démêler les fils de ce paradoxe en s'intéressant à la manière dont dirigeant. es et salarié. es des TPE tiennent les enjeux de santé et de travail au quotidien. C'est ainsi une occasion de s'intéresser à des entreprises et des travailleurs. ses qui, bien souvent, passent sous les radars des politiques publiques et de la connaissance scientifique, et de mettre au jour les logiques d'invisibilisation des troubles de santé autant que les manières d'y faire face malgré tout. Les auteurs ont mené leur enquête dans les secteurs de la coiffure, de la restauration et du bâtiment car ils concentrent des travailleurs. ses fortement exposé. es en termes de risques professionnels et de pénibilités.