L'Inconnu du Nord-Express

Dans le Nord-Express qui roule vers Palm Beach, Guy-Daniel Haines fait la connaissance de Bruno. Familier jusqu'à l'indiscrétion, celui-ci lui avoue qu'il n'a qu'une envie : assassiner son père, riche industriel et tyran domestique. Guy écoute, fasciné et alcoolisé, les plans de cet étrange inconnu, et se prend à rêver : lui se débarrasserait bien de son encombrante épouse, qui l'a trompé, est tombée enceinte d'un autre et fait traîner leur divorce, l'empêchant ainsi de refaire sa vie avec son nouvel amour. Le voyage en train est l'occasion de fomenter mille scénarios criminels, jusqu'à ce que le drame, inattendu, survienne. Dans son premier roman culte, adapté sur grand écran par Alfred Hitchcock, Patricia Highsmith a su rendre avec force et un talent envoûtant l'extraordinaire attirance que le crime peut exercer sur nous.