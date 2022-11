Les enquêtes de Rebecka Martinsson : Les Crimes de nos pères. 2 CD audio MP3

Le médecin légiste Lars Pohjanen demande à Rebecka Martinsson d'enquêter sur un meurtre sur commande. Un corps a été retrouvé dans la maison d'un homme alcoholique qui vient de mourir et il s'agit d'une personne disparue sans laisser de traces en 1962. Elle accepte à contrecoeur, même si elle est épuisée et peine à se remettre d'une rupture. Peu après, elle est chargée de conduire une nouvelle enquête sur un autre meurtre. Mais les pistes de ces deux crimes mystérieux convergent et la conduisent à découvrir de sombres secrets dans sa propre histoire familiale. Le dernier livre sur Rebecka Martinsson est enfin là !