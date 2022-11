L'horloger de Dachau

Un train déchire le silence de la campagne bavaroise, d'une beauté virginale sous la neige d'hiver. Dans les wagons, des centaines d'hommes et de femmes sont entassés, frigorifiés et terrifiés. Isaac, un horloger juif, sait que ce voyage qui le conduit à Dachau sera son dernier. Mais à son arrivée au camp de la mort, Isaac est séparé des autres et emmené dans la maison d'un haut responsable où on a besoin de ses talents d'horloger. Sa vie est désormais suspendue à un fil : que se passera t-il lorsqu'on pourra se passer de ses services ? Lorsque ses yeux croisent ceux d'Anna, une déportée engagée comme domestique chez cet officier nazi, il sait qu'il a trouvé une raison de vivre. Mais dans ce lieu où le mal et la mort sont omniprésents, il n'y a évidemment pas de place pour l'amour. Anna et Isaac vont devoir se battre pour espérer, un jour, pouvoir vivre libres et heureux.