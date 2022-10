Who's the boss - quiz spécial grands frissons.

Un cuboquiz pour tester sa culture générale et populaire des années 2000 à nos jours ! Plus de 230 questions pour se mettre au défi en famille ou entre amis ! arts et spectacles Qui joue le rôle de Jules César dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre ? Réponse : Alain Chabat. C'est aussi lui qui a réalisé ce film en 2002. Un chef-d'oeuvre comique qui fera 14, 5 millions d'entrées. lifestyle En quelle année le site Facebook a-t-il été créé ? a) 2002 b) 2004 c) 2006 Réponse : b) 2004. Le site a été mis en ligne le 4 février 2004 sur le campus de l'université de Harvard où étudiait Mark Zuckerberg. sports Quel sport pratique l'héroïne du film Million Dollar Baby, sorti en 2004 ? a) Le rallye b) La boxe c) Le tennis b) La boxe. Réalisé par Clint Eastwood, le film retrace la vie d'une boxeuse qui devient tétraplégique après un combat. news Quel Premier ministre est resté le moins longtemps à son poste ? a) Bernard Cazeneuve b) Manuel Valls c) Edouard Philippe Réponse : a) Bernard Cazeneuve. L'ancien ministre de l'Intérieur est resté à Matignon seulement 5 mois et 9 jours, du 6 décembre 2016 au 15 mai 2017. C'est un record pour la Ve République.