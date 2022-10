Le grand quiz actus

Tirez une carte, répondez aux questions et tentez de gagner votre carte Reporter au plus vite ! Avec 240 cartes : des vrai ou faux, des QCM, des questions, des dépêches urgentes pour pimenter le jeu et des parcours à réaliser pour gagner ! 6 catégories de question : - International - Politique - Economie - Société - Sport - Culture et médias