La bible du Tage post bac

Vous devez passer le Tage Post Bac en vue d'intégrer une école de commerce et de management ? Alors ce livre est fait pour vous ! Vous trouverez dans ce livre une somme de conseils et de méthodes pour bien aborder le Tage Post Bac et pour le réussir. Et avec 5 tests blancs complets corrigés et commentés, vous parviendrez à accuser des progrès rapides et serez ainsi en mesure de viser les meilleurs scores !