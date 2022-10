Noël au café du bonheur

Les aventures au Café du bonheur se poursuivent... sous la neige ! Après une période estivale chargée dans son petit café des Cornouailles, Evie Flynn accueille la période de Noël avec impatience. Soirées au coin du feu, vin chaud aux épices, gâteaux et gourmandises... elle est déterminée à faire de sa saison préférée un moment romantique avec Ed, son petit ami. Mais au café du bonheur, rien ne se passe jamais comme prévu, et bientôt Evie ne sait plus où donner de la tête entre la tempête de neige qui paralyse tout Carrawen Bay, l'arrivée d'invités surprise et d'anciennes rivalités familiales qui refont surface. Ce Noël verra-t-il tous ses voeux se réaliser ? Sous la plume lumineuse de Lucy Diamond, retrouvez Evie, Ed et les habitants de Carrawen Bay pour des fêtes inoubliables !