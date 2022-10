Le grand Almaniak des WC 2023 - quiz ludiques, jeux, infos insolites pour toute l'année

Boostez votre cerveau à travers des quiz et infos en tout genre ! Chaque jour, tout au long de l'année 2023, boostez vos cellules grises avec des quiz ludiques de culture générale, des infos insolites et inutiles mais ô combien divertissantes ! - Un format souple et ludique avec un crayon à papier intégré - 365 pages de jeux et d'infos. 80 pages de solutions - Une page par jour du 1er janvier au 31 décembre 2023 Ouvrage millésimé de janvier à décembre 2023.