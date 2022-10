Rendez-moi Noël !

En Ecosse, les fantômes ne sont pas les seuls à hanter les coeurs. Trop c'est trop ! Robyn Ferguson n'est pas du genre rancunier mais là, ça va trop loin. Comme si ça ne suffisait pas que les Burns volent l'organisation des festivités de Noël que sa famille gère depuis des décennies, voilà que ces aristocrates hautains les accusent d'avoir dérobé de précieuses lettres dans leur château ! Envisager que les Ferguson, qui alimentent toute la ville de Wick en douceurs chocolatées depuis des générations d'Ecossais, pourraient s'abaisser à un tel acte est une injure. Alors, c'est décidé : elle va retrouver ces fichues lettres et elle prouvera ainsi à Walter Burns, ce petit pétoncle prétentieux, qu'il s'est trompé sur toute la ligne. Pour cela, elle va juste devoir éviter de l'étrangler immédiatement : il pourrait lui être précieux pour son enquête... et pour empêcher que l'affrontement entre les Burns et les Ferguson dégénère en guerre nucléaire. "Une histoire de Noël, entre traditions et enquêtes, de la légèreté et beaucoup d'humour. La famille au coeur de l'histoire et une petite romance en bonus. Ce livre a rempli tous mes critères pour être tout en haut de ma liste de livres de Noël préférés". Rowena bouquine "Une romance de Noël parfaite : elle colle très bien au genre, c'est un roman doudou qui nous amène tout droit sur les terres écossaises pour vivre avec les personnages toutes les traditions de Noël". Follow the Reader A propos de l'autrice Grande amatrice de séries et de jeux vidéo, Juliette Bonte s'est lancée dans l'écriture pour donner vie à des personnages masculins qui incarnent sa conception de la perfection. Très proche de ses lectrices, elle aime partager avec elles son quotidien d'autrice et se nourrit de leur soutien et de leur enthousiasme.