Sherlock Holmes contre les assassins de Piccadilly Circus 

C'est la panique à Scotland Yard. Des assassins rodent autour de Piccadilly et les enquêtes piétinent... Heureusement, Sherlock Holmes et son fidèle acolyte, le Dr Watson, arrivent à la rescousse pour démasquer les coupables. Participez à leurs enquêtes de façon immersive grâce à ces énigmes très scénarisées, fouillez Londres à la recherche du moindre indice et, pour avancer, résolvez des problèmes réservés aux cerveaux les plus aguerris ! Ce coffret contient : - 1 livret avec les règles, les validations de réponses, les aides de jeu et les solutions. - 30 cartes énigmes, réparties en 3 missions, qui vous permettront de découvrir de nouveaux faits et de débloquer de nouveaux lieux. - 6 indices matériels (télégramme, article de presse, ticket de spectacle, etc.) à inspecter de très près. - 36 enveloppes (grandes et petites) pour masquer les énigmes et les indices. - 1 plan de Londres pour repérer vos déplacements. - 20 pions pour marquer l'avancée de votre enquête.