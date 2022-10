A vos tours de magie - le kit famille

Un kit complet pour apprendre des tours de magie et s'entraîner à les faire en famille ou lors d'anniversaires et de fêtes. Idéal pour devenir le champion des tours avec des pièces, des cartes, des allumettes, un faux pouce et un foulard ! Retrouvez dans ce kit : - 40 cartes de tours de magie -1 faux pouce -1 foulard