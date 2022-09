Droit vers la magistrature. 220 questions-réponses pour préparer l'ENM et devenir magistrat, 2e édition

Cet ouvrage est écrit dans une forme pratique, présentant 220 questions-réponses destinées à aider le lecteur à faire face aux étapes, aux interrogations et aux difficultés qui ponctuent le chemin vers la magistrature. Le contenu de l'ouvrage se veut ainsi immédiatement exploitable par : - un étudiant ou un professionnel s'interrogeant sur la réalité des fonctions, les voies d'accès à la magistrature et la façon de s'y préparer sur le long terme, - un candidatà l'un des quatre concours d'accès à l'ENM ou à l'une des voies de recrutement hors concours, en préparation active, - un futur magistrat, recruté sur concours ou hors concours, qui souhaite aborder au mieux sa formation et le processus le guidant vers la prise de premières fonctions. L'auteur gère un compte Instagram Destination_enm, qui après six mois d'existence, rassemble plus de 8 000 abonnés qui suivent quotidiennement ses publications. L'ouvrage propose également en compléments des vidéos publiées sur le site dunod. com réalisées dans le cadre du compte Instragram.