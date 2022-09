Mathématiques - Epreuve orale d'admission. CRPE, Edition 2023

LA COLLECTION DE REFERENCE pour tous les candidats et les candidates au concours de professeur des écoles. Un ouvrage pour réussir l'épreuve orale de mathématiques. Toutes les connaissances nécessaires : - 10 chapitres de connaissances pédagogiques et didactiques de référence : construire une séquence d'enseignement, connaitre les modèles d'enseignement, analyser les productions et les erreurs des élèves, mettre en place des dispositifs de remédiation, gérer l'hétérogénéité... - 13 chapitres de connaissances didactiques pour chaque domaine d'enseignement : les principaux problèmes que les élèves doivent apprendre à résoudre, les savoir-faire qu'ils doivent maitriser, les erreurs qu'ils peuvent faire... Une préparation efficace - Des exercices d'entrainement corrigés pour s'approprier les connaissances didactiques de chaque domaine d'enseignement - 13 sujets de leçon commentés et corrigés - De nombreuses questions de jury avec les réponses possibles.