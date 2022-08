Tout le DE Ambulancier - Nouveau programme 2022. Modules 1 à 10 en fiches mémos - Révision, 4e édition

Un ouvrage revu, à jour du dernier arrêté réglementant la formation (17/04/2022). Des fiches synthétiques avec de nombreuses illustrations et des tableaux pour aller à l'essentiel. Objectif : accroître l'attractivité de la profession et l'adapter aux évolutions du système de santé. - S'applique aux étudiants comme aux alternant dès la rentrée 2022 - L'ambulancier devient professionnel de soin : "assure la prise en soin et/ou le transport" - La formation passe en 5 blocs de 10 modules (sur 801 heures) - Le DE Ambulancier s'obtient sans conditions de diplôme. - Un format bloc pratique et nomade pour réviser partout et réussir son diplôme ! Au sommaire : Module 1 - Relation et communication avec les patients et leur entourageModule 2 - Accompagnement du patient dans son installation et ses déplacementsModule 3 - Mise en oeuvre des soins d'hygiène et de confort adaptés et réajustementModule 4 - Appréciation de l'état clinique du patientModule 5 - Mise en oeuvre de soins notamment ceux relevant de l'urgenceModule 6 - Préparation, contrôle et entretien du véhicule adapté au transport sanitaire terrestreModule 7- Conduite du véhicule adapté au transport sanitaire terrestre dans le respect des règles de circulation et de sécurité routière et de l'itinéraire adapté à l'état de santé du patientModule 8 - Entretien du matériel et des installations du véhicule adapté au transport sanitaire terrestre et prévention des risques associésModule 9 - Traitement des informationsModule 10 - Travail en équipe pluri professionnelle, qualité et gestion des risques