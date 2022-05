Cahier de vacances adultes Dr. Good ! Edition 2022

Réveillez vos neurones et passez des vacances sous le signe de la détente et du bien-être grâce à ce cahier Docteur Good ! Nouvelle édition Retrouvez tous les jeux et quiz de Dr Good, alias Michel Cymes, pour passer un été dynamique et volontairement positif ! Un cocktail vitaminé de QCM, mots croisés, cherchez l'erreur, quiz d'autodiagnostic, vrai / faux... pour entraîner votre mémoire et mesurer vos connaissances sur la santé, pour des vacances en pleine forme. Au programme pour se chouchouter : - bien préparer les vacances - c'est l'heure du départ... à la plage, à la campagne, à la montagne, loin de chez soi - l'activité physique : se bouger sur l'eau ou dans le bain, les pieds sur terre, en hauteur ou au quotidien - à table ! : l'apéro, les incontournables de l'été, gourmandises estivales, les clés d'une bonne alimentation pour être en forme - se détendre : avec les autres, en dormant, en lisant, devant un écran