Le géant Micromégas, habitant de la planète Sirius, entreprend un voyage sur Saturne, où il rencontre un nain. Les deux voyageurs arrivent bientôt sur Terre et découvrent qu'il leur faut un microscope pour observer les êtres humains, réduits à la dimension d'insectes... En comparaison, l'homme se révèle donc infiniment petit : il n'est peut-être pas, comme il le croyait, le centre de l'univers. TOUT POUR COMPRENDRE- Notes lexicales- Biographie de l'auteur- Genèse et sources de l'oeuvre- Pour mieux interpréter- ChronologieTOUT POUR REUSSIR- Questions sur l'oeuvre- Exercices de réécriture- Histoire des arts- Education aux médias et à l'informationTEXTES D'ACCOMPAGNEMENTCAHIER ICONOGRAPHIQUE.