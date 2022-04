L'amour par temps de crise [EDITION EN GROS CARACTERES

Daniela Krien brosse le portrait attachant de cinq femmes (mères, soeurs, amies,...), toutes différentes : dynamiques, drôles, mais aussi cabossées, voire détruites. Toutes sont animées par la même volonté : être libres, mais sans être seules. D'une écriture élégante et précise, l'auteure explore les sentiments, les contradictions et les désirs de ces héroïnes dont les parcours se croisent subtilement. Une justesse de ton, un regard aigu et une impressionnante finesse d'analyse font de ce roman, véritable phénomène en Allemagne, une radiographie captivante de la femme moderne dans une société en plein bouleversement. Une très belle découverte venue d'outre-Rhin ! Plaisant et addictif.