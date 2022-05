Mon journal de développement spirituel par le tarot

Faites du tarot une aventure éclairante ! Mon manuel de tarologie est un outil pensé pour atteindre la connaissance de soi. Il a pour vocation de permettre la mise en pratique du Tarot dans votre vie quotidienne, telle une ressource concrète dans laquelle puiser, un outil de développement personnel. Le tout dans l'objectif d'approfondir votre exploration intérieure. Méditations, rituels, tirages, mandalas, visualisations, dialogues, schémas, astrologie, numérologie, affirmations... les multiples approches de cet ouvrage aideront les novices comme les plus aguerris à (ré)inventer leur propre rapport au tarot. Ce journal n'est autre qu'un cahier de pratique et un précieux guide qui vous permettra de suivre votre évolution au travers de vos résultats ! Entamez dès aujourd'hui votre voyage vers la connaissance de vous-même, tout ce dont vous avez besoin se résume à ce livre, le jeu de tarot de votre choix et un crayon. Qu'attendez-vous ?