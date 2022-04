Comme une éclipse

Brune, Clément, Dimitri, Pio et Fred se connaissent depuis l'enfance. Ils ont scellé leur amitié dans l'achat d'une maison commune où ils se retrouvent pour les vacances. Vingt ans plus tard, les années ont fi lé entre leurs doigts, et le lien qui les unissait s'est peu à peu distendu. Dimitri, charismatique et autoritaire meneur de la bande, souhaite tous les réunir pour célébrer ses 45 ans. La date des retrouvailles n'est pas choisie au hasard, une éclipse totale est prévue le même week-end. Quoi de mieux que le soleil et la lune pour honorer son anniversaire ? Dans la pénombre de l'éclipse viendra le temps des aveux. Quand la vie a fait son oeuvre, avec son lot d'amour, de déchirures et de non-dits, que reste-t-il des sentiments que chacun, pourtant, pensait inébranlables ? Avec une plume tendre et d'une grande justesse, Sophie Rouvier nous peint le tableau d'une amitié au long cours, faite de certitudes abîmées et d'éclats de rires.