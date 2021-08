Le charme secret de notre graisse. Et son rôle en faveur de notre santé

Aucun organe n'est aussi méconnu que notre graisse corporelle. Vous avez bien lu : depuis une dizaine d'années, les chercheurs considèrent que notre tissu adipeux est un organe à part entière. Les cellules graisseuses participent à des fonctions essentielles de notre organisme - jusqu'à l'immunité ! Constituées d'innombrables composants, elles produisent des hormones et régulent de multiples processus. Personne ne pourrait se passer de la graisse, et pourtant, on nous répète le même message : il faut en venir à bout, prendre des compléments alimentaires pour la "brûler", se mettre au régime, attaquer nos bourrelets... Dans la veine du Charme discret de l'intestin, le sérieux scientifique va ici de pair avec une passion communicative pour un sujet délicat. Cet ouvrage passionnant permet enfin à tous de comprendre autant l'épidémie d'obésité que l'inutilité des régimes.