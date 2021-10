Fairy Tail - 100 years quest Tome 9

Débarqués par surprise à Elenthia, Natsu et les mages de Fairy Tail se retrouvent face à la garde rapprochée de Serenne, les "trois belles déesses sous la lune". Natsu et Grey sont capturés, puis exposés aux regards d'un parterre de jeunes filles qui festoient. Ils sont ensuite contraints d'affronter leurs amies changées en yôkai ! Au même moment, à Hakumetsu, le village de Faris, la grande prêtresse a fait venir d'Earthland l'un des mages de Diabolos pour éliminer Serenne. Les hasards se multiplient dans ce monde parallèle, mais la chance va-t-elle sourire à Natsu ?