L'île des esclaves. Comédie en un acte et en prose représentée pour la première fois par les Comédiens-Italiens le 5 mars 1725, Edition 2020

Sur l'île des esclaves, où Euphrosine et Iphicrate ont échoué, une loi impose aux maîtres et aux valets d'échanger leur condition. Soumis aux épreuves et aux humiliations de leurs domestiques, ces deux jeunes maîtres sont confrontés à l'inégalité des statuts sociaux. Moqueries, vengeances, jeux de pouvoir et de séduction rythment cette comédie enjouée où Marivaux mêle avec brio satire morale et réflexion sur le théâtre.