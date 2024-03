Rencontres nationales de la librairie 2019 : les libraires à Marseille

C’est à Marseille que s’ouvrent ce 30 juin les 5es rencontres de la librairie, occasion de réunir près de 1000 professionnels — dont 200 éditeurs et quelque 600 libraires. Deux journées professionnelles sous le thème « Engagé et sous tension, le libraire en équilibre ».

Amorcées par un manifeste qui a provoqué le retrait du groupe Hachette Livre, pointé comme l’un des responsables de la situation des libraires dans le pays, les Rencontres n’en seront pas moins l’occasion d’échanges et de partages d’expérience.

Avec 40 % du marché du livre, devant les grandes surfaces, internet ou la grande distribution, les 3300 librairies que l’on compte en France représentent le plus dense tissu économique du secteur. Son profil économique type est d’un chiffre d’affaires de 600.000 €, avec quatre emplois et une rentabilité de 1 %.

Sur la période de 2011 à 2017, les librairies se comportent toutefois mieux que le marché du livre : le chiffre d’affaires des petites librairies baisse de 0.9 % alors que celui des moyennes et des grandes augmente respectivement de 4 % et de 5.8 %.

Le secteur demeure l’un des moins rentables du commerce de détail, avec près de 1 % pour 15 % du marché de la vente en ligne — on compte près de 700 libraires sur le portail collectif LibrairiesIndependantes.com, affichant 20 millions de références.

« Plus que jamais nécessaire, ce grand rendez-vous de la profession est l’occasion unique de partager ensemble nos interrogations, nos expériences, nos convictions et d’ouvrir ces réflexions nos partenaires qui forment la chaîne du livre. Nombre d’entre nous sont repartis des précédentes éditions avec des idées et une énergie nouvelle », indique Xavier Moni, président du Syndicat de la librairie française, organisateur de ces journées.

photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - Librairie Le Comptoir des Lettres - Paris 13e