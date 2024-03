Salon du livre de Montréal 2019 : Se raconter

La 42e édition du Salon du livre de Montréal se tiendra du 20 au 25 novembre 2019 à la Place Bonaventure. Et pour la dernière année, dans ce lieu devenu historique, l’espace sera complètement réaménagé, pour se faire plus vivant.

Profiter de plus de lieux de lecture et de détente, ce sera le mot d’ordre pour 2019, avec de nouvelles animations — que ce soit autour de la jeunesse ou des nouvelles technologies. Pour ce qui est des plus jeunes, la Matinée des petits sera un projet pilote proposant d’accueillir 1000 enfants de 4 et 5 ans, le vendredi matin, pour leur faire parcourir les lieux, et découvrir des animations dédiées.

Pour se mêler à la ville, le salon invite des quartiers de la cité à se faire connaître auprès des Montréalais — celui de Saint-Michel ouvrira le bal. Et en 2019, l’Ukraine, sa littérature et ses créateurs seront accueillis tout particulièrement.

Notons qu’une programmation professionnelle se dessine avec plusieurs sujets d’actualité évoqués : Le livre audio vu par les éditeur·rice·s, La place du roman québécois par rapport aux autres offres culturelles en 2019, Littérature québécoise : où en est l’égalité hommes-femmes ? ou encore Vivre la diversité — Pour en finir avec le clivage eux/nous.

La journée du mercredi sera gratuite de nouveau, et ActuaLitté sera en direct de cette manifestation, pour arpenter les allées et se rendre à la rencontre des professionnels présents.

photo ActuaLitté, CC BY SA 2.0