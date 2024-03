Liquidation, prudence, salariés : les librairies Gibert Joseph en question

Depuis la liquidation de Borders en 2011, la situation financière des maisons ne s'est toujours pas assainie. Et même après que le deuxième acteur de la vente de livres aux Etats-Unis a fermé ses portes, il reste une source de problèmes pour les maisons et leur trésorerie, rapporte Publishers Weekly, qui pointe des créances de 241 millions $, en février 2011, pour les 20 plus importants créanciers.