Majik, la collection des épopées et sagas fantastiques

La collection Majik, lancée par les Éditions Leha en 2024, marque un tournant pour cette maison d'édition qui s'est imposée depuis sa création en 2017 comme un acteur significatif dans le domaine des littératures de l'Imaginaire.

Conçue comme une extension de leur offre éditoriale, cette collection poche vise à rendre accessible leurs oeuvres signatures à un public plus large, en proposant des formats pratiques et économiques.

Majik s'ouvre avec des titres phares tels que Malice de John Gwynne, premier tome de la tétralogie Le Livre des Terres Bannies, Three Dark Crowns de Kendare Blake, La Promesse du Sang de Brian McClellan, Inkarmations de Pierre Bordage, et Cathédrale de Hermine Lefebvre. Cette sélection illustre l'ambition de la collection : offrir un éventail d'œuvres significatives comprenant à la fois des auteurs internationaux incontournables et des écrivains français renommés ou prometteurs.

Leha vise une douzaine de sorties par an pour Majik, en piochant dans son catalogue grand format, mais également en s'ouvrant progressivement à des œuvres extérieures. Cette stratégie éditoriale souligne l'engagement de Leha à promouvoir la diversité et la qualité dans le domaine de l'imaginaire, en mettant en avant des récits épiques, héroïques, et des univers riches qui allient classique et modernité.

Chacune dans leur style tout en répondant aux critères de la maison et de la collection, les oeuvres offrent des fenêtres sur des univers et emmènent les lecteurs dans des aventures à la fois divertissantes et portant des réflexions sur l'humanité et la société. La fantasy, loin d'être une simple évasion, sert de catalyseur pour l'exploration de notre propre monde, nous invitant à réfléchir sur notre place dans l'univers et sur les valeurs qui guident nos vies.

Jean-Philippe Mocci, à la tête de Leha, exprime un engagement ferme envers la fantasy, tout en restant ouvert à des titres moins traditionnels. En restant concentrés sur ce genre littéraire sans jamais tomber dans la romantaysie, les éditions Leha reflètent une vision bien définie de leur ligne éditoriale, et se soucient des valeurs de qualité et de cohérence de leurs écrits.

Majik est à découvrir dans ce dossier...