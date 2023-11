Sangre : espoir, désespoir, rage et amour

Fantasy

Sangre Tome 2 : Fesolggio l'inexorable fâcheux

Sangre poursuit sa vengeance et part à la recherche de Fesolggio, l'un des Sombres écumeurs responsables de son malheur. Cette quête l'amène sur Tarasque, un monde où l'art est le seul rempart contre la mort... Sangre pourchasse Fesolggio sur Tarasque, où les plus talentueux artistes protègent la population des fluves assassines. Jadis, le jeune Fesolggio était de ceux là , un peintre et un sculpteur de génie, dont le charme et le talent en avaient fait la coqueluche de la noblesse. Aujourd'hui, c'est un alcoolique, un raté oublié de tous que Sangre va retrouver. Mais quel intérêt de lui donner la mort s'il l'attend avec impatience ? C'est l'artiste virtuose que Sangre veut punir et non l'épave...