Les livres de Roland Topor : humour noir jusqu'au bout du cigare

Théâtre panique Tome 1 : Le bébé de monsieur Laurent ; Fatidik et Opéra ; Vinci avait raison

Ce premier tome du théâtre complet de Roland Topor recueille ses trois premières pièces introuvables des années 1970, une "trilogie du sang, du sexe et de la merde" hautement comique et 100% Panique, éminemment provocatrice et scandaleuse. Dans Le Bébé de Monsieur Laurent, un campagnard cloue un bébé à la porte de sa maison. Voisins, badauds et touristes, bientôt suivis des médias, chacun y va de son commentaire : faut-il admirer ou plaindre le pauvre M. Laurent ? "Toute ressemblance entre le bébé de M. Laurent et un bébé réel serait dommage", précise l'auteur en ouverture de cette hilarante satire de la cruauté et de l'hypocrisie ordinaires. Dans Fatidik et Opéra, un couple de gangsters navigue entre la trahison et une passion charnelle irrésistible. Rythmée par les ébats des amants, cette comédie érotico-policière machiavélique réserve bien des rebondissements : le pouvoir du sexe sera-t-il plus fort que l'appât du gain ? Dans Vinci avait raison, un haut fonctionnaire de police invite à dîner en famille un de ses collègues. Or les toilettes sont bouchées et la merde, tel le retour du refoulé, ne cesse de déborder, jusqu'à l'explosion... Rarement on aura pratiqué la satire burlesque de manière aussi radicale que dans ces pièces de Topor, qui se pose ici en digne héritier de Jarry. S'attaquant à tous les tabous, il explore notre part la plus sombre, avec un humour dévastateur où le rire surgit en contrepoint du pire.