Les Forêts d'Opale : un monde à libérer

Fantasy

Les forêts d'Opale Tome 10 : Le destin du jongleur

Opale, next generation ! Un nouveau dessinateur, une nouvelle quête, de nouveaux héros, pour un nouveau cycle encore plus captivant, 300 ans après le premier. Depuis que le titan de Darko s'est sacrifié en absorbant la plus grande partie des pierres de lumière, la magie est rare dans les Cinq Royaumes. Or, de nouveaux ordres religieux sont en train d'apparaître, et certains pourraient devenir dangereux pour la paix. Rodombre, un maître archéologue, et ses assistants Altaï et Luksand, se sont mis à la recherche du trésor que constitue le titan pétrifié, et des possibles héritiers de Darko... .