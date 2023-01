Nuit de la lecture 2023 : 12 livres jeunesse pour se faire peur

Du 19 au 22 janvier, les Nuits de la lecture joueront avec des récits parfois très inquiétants. Organisé par le Centre national du livre, cet événement s’accompagne d’une bibliographie illustrant la thématique de l’édition 2023, La Peur. Et pour débuter, voici douze ouvrages de littérature jeunesse.

Neil Gaiman s’en souvient encore : « Je me souviens d’une nuit où j’étais invité chez un ami ; je me trouvais dans une pièce vide, et je lisais Ça de Stephen King, avant de dormir, dans cette maison inconnue. Et soudain, tout est devenu effrayant, les craquements à l’extérieur, les ombres, tout... »

L’écrivain britannique n’est pas sorti indemne de cette rencontre : « Parfois, je me dis encore aujourd’hui qu’avoir réussi à me relever pour rallumer la lumière a été la chose la plus courageuse que j’aie jamais faite ! »

Car la peur est un bon moteur de fiction. Sans hésiter, Sandrine Collette, romancière française réputée pour ses polars, acquiesce : « Bien sûr, mille fois oui, la peur est un puits sans fond pour la fiction. Source d’inspiration pour l’auteur, source d’adrénaline et de proximité pour le lecteur : et si c’était moi ? »

Et d’ajouter : « Car la réalité nous montre chaque jour que la fiction est possible et que nous ne tenons qu’à un fil. »

Voici donc six albums et six romans de littérature jeunesse, pour explorer de délicieuses occasions de frémir.

La sélection a été opérée par : Raphaële Botte, critique littéraire, littérature jeunesse (Lire, Le Monde des Livres), Christine Ferniot, critique littéraire, romans noirs, polars (Télérama), Vincent Mondiot, auteur Young Adult, fantasy, spécialiste du manga et des littératures de l’imaginaire, et Sophie Van der Linden, critique littéraire, spécialiste de l’album pour le CNL.

