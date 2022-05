La librairie L'Ange Bleu remet ses prix littéraires 2022

Les lauréats ont été élus cette année par 20.000 jurés entre 9 et 18 ans provenant de quelque 1500 établissements (collèges, lycées et médiathèques) en France, mais aussi francophones à l’étranger. Ce cru 2022 les aura mobilisés pendant un an.

Créé en 2005 par Marie et Thierry Lequenne, le choix est fait sur la totalité des titres dont le premier tome est paru entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 en France.

Le Prix littéraire Mangawa a pour objectif d’orienter les jeunes vers la découverte de manga de qualité et de rapprocher ados et adultes, en faisant connaître et apprécier les manga à ces derniers. Cette année, le prix Mangawa s’est réinventé en 3 catégories d’âge différentes (9/10 ans, 11/14 ans et 15/18 ans) et s’est ouvert aux particuliers. Il couronne pour sa 18e édition :

Le secret de Madoka de Deme Kingyobachi (trad. Jordan Sinnes) chez Akata, Mission Yozakura family de Hitsuji Gondaira (trad. Frédéric Malet) chez Kana, Les Carnets de l’apothicaire de Itsuki Nanao et Lekokurage (trad. Géraldine Oudin) chez Ki-oon, Spy X Family de Tatsuya Endo (trad. Satoko Fujimoto et Nathalie Bougon-Bastide) chez Kurokawa et Souvenirs en bataille de Sensei Shikabane (trad. Alexandre Fournier) chez Akata.

Le Prix littéraire Bulles de Cristal propose des ouvrages dont le graphisme, l’histoire, les personnages et les dialogues sont particulièrement exigeants. Yojimbot de Sylvain Repos chez Dargaud et Jours de sable d’Aimée De Jongh sont lauréats du prix Bulles de Cristal 2022.

Le Prix littéraire Comiks propose à la lecture et au vote, parmi les centaines de comics qui sortent chaque année, des ouvrages dont le graphisme, l’histoire, les personnages et les dialogues sont particulièrement exigeants. Snapdragon de Kat Leyh (trad. Romain Galand) chez Kinaye et Sentient de Gabriel Walta et Jeff Lemire (trad. Khaled Tadil) chez Panini sont les lauréats du prix Comiks 2022.

Le Prix littéraire Chimère oriente les jeunes lecteurs vers la découverte d’ouvrages de qualité, la fréquentation des centres de documentation et bibliothèques, de mettre en place un fond spécifique et d’organiser partenariats et modules pédagogiques. La fleur perdue du chaman K de Davide Morosinotto, traduit par Marc Lesage, pour L'école des Loisirs et L’année de grâce de Kim Liggett traduit par Nathalie Peronny chez Casterman sont les lauréats du Prix Chimère 2022.

Enfin, le Prix littéraire Real distingue un roman de vie, mélange d’humour, d’amour, de drame et de société. Le courage d’Amal d’Aisha Saeed traduit par Louise Sasseville chez Seuil Jeunesse et Plein gris de Marion Brunet chez Pocket Jeunesse sont les romans lauréats du Prix Real 2022.

