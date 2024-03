L'humeur de la rentrée littéraire

En période de rentrée littéraire, c’est Noël tous les matins ou presque en librairie : on reçoit des cartons, on ouvre des cartons et on découvre plein de surprises. Ne manquent que le papier cadeau et le bolduc, au pied d’un sapin enguirlandé pour l’ambiance. L’euphorie est cependant de courte durée...