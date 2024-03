Foire du livre de Francfort 2018 : un 70e anniversaire exceptionnel

#FBM18 — Pays invité d'honneur de la Foire du Livre de Francfort, la Géorgie a investi l'événement pour mettre en avant les spécificités de sa production littéraire et graphique. Une exposition, « My Image of Georgia », permet de découvrir le pays et sa culture à travers quelques oeuvres réalisées au cours d'un atelier de 3 jours organisé à Tbilissi, la capitale.