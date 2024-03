Congrès 2018 de l'ABF : À quoi servent les bibliothèques ?

#ABF2018 – La commission « Advocacy » de l'Association des Bibliothécaires de France, créée il y a un an et demi, s'est donnée pour mission de développer des outils en faveur d'un plaidoyer pour les bibliothèques. Autrement dit, des arguments et des preuves concrètes de leurs effets bénéfiques sur une population et un territoire précis. À l'heure où les pactes de stabilité et la maîtrise des dépenses publiques guident les choix des gouvernements et des collectivités, la commission est en première ligne...