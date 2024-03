Vois Lis, Voix Là : le podcast de ActuaLitté

ALBUM JEUNESSE – Dans la peau d’un adolescent, les choses changent vite, et les parents comprennent lentement. On se fâche, on se colère, on se crie… et l’on a de plus en plus de mal à se dire que l’on s’aime. Surtout quand on peine à s’aimer soi-même. Un beau soir de ces crises, Jonas claque la porte de l’appartement familial…