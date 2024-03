Douze auteurs, douze romans de la rentrée littéraire 2020

Voici la rentrée littéraire bien entamée, et les libraires du réseau Librest et LaLibrairie.com soulagés. Parmi les 12 auteurs retenus dans leur sélection, plusieurs figurent déjà sur les listes de prix et rencontrent leur public. Aujourd’hui, Camille Laurens présente Fille, son dernier roman, prévu avant le confinement et reporté.