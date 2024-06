James Noël : “Paons

« Ces cinq textes sont arrachés du recueil inédit Paons », nous écrit le poète, en accompagnement des textes.

Paons

Aujourd’hui

Impasse beauté

et puis la petite

et la grande famine

parmi les tireurs d’élite

dans cette ville manquée

surdouée de douilles

où les paons sont brûlés vifs

et les écoliers mangent la craie

et tout le dos de leur fauteuil

pour effacer le tableau

James Noël, né à Hinche (Haïti) en 1978 est un poète aux visages multiples (acteur, chroniqueur, performeur, revuiste). Parmi ses publications, une bonne vingtaine, on trouve: Brexit, suivi de La migration des murs (Diable Vau­vert), Le Pyromane adolescent, suivi du Sang visible du vitrier (Points/Seuil), Des Poings chauffés à blanc ( Bruno Doucey), Belle merveille (Éditions Zulma), un premier roman qui a obtenu le Grand Prix de Littérature de Berlin en 2020.

Ancien pensionnaire de la villa Médicis (2012-2013) et détenteur de nombreuses distinctions, Prix Fetkann, Chevalier des Arts et des Lettres, Bourse du conseil régional de L'île-de-France, Noël a dirigé l'Anthologie de poésie haïtienne contemporaine qui rassemble 73 poètes (Points/Seuil, 2015). En 2022, il co­écrit le documentaire Basquiat, un Artiste absolu, diffusé sur France 5. Depuis 2011, il anime IntranQu’îllités, une revue artistique et littéraire.

Pour la scène, il collabore régulièrement avec des musiciens comme Arthur H, Chloé Sainte­-Marie, James Germain, Babx, Wooly Saint-Louis Jean. En tournée musicale depuis novembre 2023 avec le Sextet du pianiste Guillaume Hazebrouck pour le concert poétique inspiré de son recueil Le Pyromane adolescent. Il vit en France où il est le président d'honneur du 41e Marché de la poésie qui se déroulera du 19 au 23 juin 2024, Place Saint-Sulpice, Paris).

Crédits photo : James Noël © LB

