Cannabidiol : des publications nombreuses mais des questions demeurent

Sous forme d’huile, de poudre, de fleurs, de cristaux, de gouttes, le CBD est à la mode. On trouve plus de 1500 boutiques en France pour se procurer ce type de produits, et, sur Internet, les revendeurs fleurissent aussi, se livrant une féroce concurrence. Pour certains, c’est le remède miracle. Face à des douleurs que la médecine traditionnelle n’arrive pas à traiter, les patients se tournent de plus en plus vers des pistes nouvelles. Mais de nombreux médecins appellent à la vigilance autour de ces pratiques. Pour des douleurs véritablement chroniques et importantes, il faut d’abord demander à être suivi par une spécialiste.

Pour ce qui concerne un usage médical du cannabis, une expérimentation de grande ampleur a été menée en France, avec 1500 patients et un rapport d’évaluation qui sera rendu à la fin du mois de septembre 2022. C’est en 2023 qu’une décision sera prise quant à une éventuelle généralisation d’un accès possible au cannabis médical dans le cas notamment de douleurs chroniques. Cependant, si le CBD est en libre accès, il faudra disposer d’une ordonnance pour pouvoir se faire délivrer du cannabis médical qui contiendra en l’occurrence une concentration de THC bien plus importante que le CBD, et sans doute avec différents dosages disponibles, comme cela peut être le cas pour un antalgique traditionnel.

CBD – Un cannabinoïde au vaste potentiel thérapeutique (96 pages, 11,50 €, 2019)

Décidément, le chanvre semble être une plante miracle. Et pour y voir plus clair, le docteur Franjo Grotenhermen qui dirige un cabinet médical en Allemagne consacré au cannabis thérapeutique, a publié un ouvrage qui fait toute la lumière sur le potentiel médicamenteux des différents cannabinoïdes.

Difficile parfois de s’y retrouver en effet entre les différents noms compliqués des substances contenues dans le chanvre. Mais, depuis l’Antiquité, on lui prête différentes vertus médicinales. Le CBD, substance non-psychoactive, aurait un mode d’action spécifique sur l’organisme, ce qui contribuerait à soulager certaines douleurs, tout en remédiant au stress ou aux insomnies. Auteur également de Chanvre en médecine – Redécouverte d’une plante médicinale (300 pages, 26,80 €, 2019) Franjo Grotenhermen est un des noms qui comptent dans la sphère médicale autour du chanvre aujourd’hui.

Le petit livre du cannabis médical (160 pages, 2021, 2,99 €)

Proposé chez First éditions, ce petit ouvrage signé Nicolas Authier permet de faire rapidement le tour de la question. On comprend un peu mieux quelle est la différence notamment entre le cannabis dit récréatif et celui qu’on appelle médical, à également distinguer de ce qu’on nomme aujourd’hui CBD. Psychiatre spécialisé en pharmacologie et addictologie, l’auteur s’inscrit dans le débat actuel, avec une législation qui pourrait être en passe d’évoluer, comme c’est déjà le cas dans d’autres pays, notamment les Etats-Unis.

Il ne faut certainement pas voir le chanvre comme le nouveau remède miracle, mais les substances qu’il contient pourrait cependant venir compléter la gamme de solutions que l’on peut être à même de proposer aux patients selon les difficultés qu’ils rencontrent.

La culture du CBD médicinal (110 pages, 2021, 18 €)

Si vous désirez vous passer des commerces et être votre propre fournisseur, voici précisément l'ouvrage qu’il vous faut. Anton Van de Kamp vous guide pas à pas dans la culture du chanvre. Attention, il ne s’agit pas ici de variétés illégales ! Travaillant depuis plusieurs années dans des exploitations de chanvre, l’auteur nous fait découvrir tous les secrets qui permettent de réussir la plantation du chanvre.

L’ouvrage propose aussi toute une série de conseils pour la phase de la récolte et, ensuite, pour fabriquer différents produits dérivés à partir de la plante, comme de la résine, de l’huile et bien d’autres possibilités. Il vous faudra un peu de temps pour vous familiariser avec les différentes techniques, mais vous aurez, en contrepartie, la satisfaction d’avoir réalisé une production tout à fait personnelle, à la traçabilité irréprochable.

Crédits illustration Pexels CC 0