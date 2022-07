S’initier à la cuisine marocaine à travers quelques livres

Si vous êtes en vacances, ou tout simplement en week-end, voilà une belle occasion de chercher à renouveler quelque peu votre bibliothèque de recettes. On peut le faire en partant à la découverte des cuisines du monde, et plus particulièrement des plats qui font la joie des Marocains. Si l’on pense alors tout d’abord aux pâtisseries, tels les cornes de gazelle, le makroud, la chebakia, la zlabia, ou bien encore le baklava dont les noms nous font déjà voyager, il y a un art du tajine qu’il peut être opportun de tenter de s’approprier, tout du moins en partie.

D’origine berbère pour certains, marocaine pour d’autres, le tajine est un terme qui, en Afrique du Nord, désigne à la fois les plats mijotés grâce à un récipient immédiatement reconnaissable à sa forme conique et ce récipient lui-même, souvent constitué d’argile. Le mot tajine serait issu du berbère, mais sans doute à l’origine du grec ancien, avec « têganon » qui signifiait le « plat ».

Le grand livre de la cuisine marocaine (288 pages, 29,95 €, 2019)

Il est donc souvent nécessaire de faire d’abord l’acquisition du plat avant de pouvoir se lancer dans l’élaboration du contenu. Un ouvrage indispensable peut être alors Le grand livre de la cuisine marocaine de Nadia Paprikas, une passionnée qui saura vous engager dans des plats qui, pour l’instant, vous sont encore inconnus.

Rassemblant des recettes présentées de façon abordable, même pour celles et ceux qui ne cuisinent pas tous les jours, cet ouvrage fera votre bonheur pour élaborer des plats aussi bien salés que sucrés. A travers les 150 recettes proposées, vous pourrez vous adonner aux joies de cuisiner des bricks, des salades, des coucous, et bien sûr une grande variété de tajines. L’ouvrage associe à chaque plat de très belles photos qui sont déjà une invitation à la découverte de nouvelles saveurs.

Tajines magiques ! Des recettes venues et inspirées de l’Orient (96 pages, 8,95 €, 2018)

Pour s’inscrire dans le coeur de la cuisine orientale, il faut s’initier à l’art du tajine. Pour ce faire, l’ouvrage Tajines magiques de Séverine Augé est l’instrument adéquat. Rassemblant quarante recettes autour de ce plat savoureux, vous découvrirez les classiques comme le tajine de bœuf épicé, celui de veau aux légumes confits, ou encore celui de caille farcie aux fruits secs.

Mais une fois que vous maîtriserez les accords primaires, tout un monde de saveurs nouvelles s’ouvrira à vous, et vous vous risquerez à des alliances plus inattendues. Ainsi, cela pourra être un tajine de haricots au pimenton, ou alors aux crevettes et au curry vert. A vous d’imaginer, tout en étant accompagné par des photos et des conseils toujours avisés.

Pâtisseries marocaines (144 pages, 15 €, 2018)

Si vous ne jurez que par le sucré, optez plutôt directement pour l’ouvrage Pâtisseries marocaines de Nadia Paprikas. Pour élaborer aussi bien des makrouts aux dattes, des roses des sables, des briouates aux amandes et au miel, ou bien encore des ghoribas aux amandes et, bien sûr, des cornes de gazelle, l’autrice vous accompagne pas à pas.

Les pâtisseries qui vous semblaient jusque-là très compliquées à réaliser sont mises à votre portée, moyennant un peu de temps et d’attention. Les photos et les astuces qui parsèment le livre vous seront d’une grande aide pour assurer derrière votre tablier. Vous entraînerez ainsi vos amis ou votre famille dans un véritable voyage culinaire sous le chaud soleil marocain.

Enfin, si vous souhaitez prolonger l'expérience culinaire du côté des saveurs orientales, vous pouvez vous tourner vers l'ouvrage de Carole Garnier, Tajines, couscous et douceurs inratables : 100 recettes. L'ouvrage que nous avions chroniqué à sa sortie reste toujours d'une belle actualité.

Crédits illustration Pexels CC 0